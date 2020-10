Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Aufbruch; Auseinandersetzung bei Fußballspiel; Küchenbrand; Versuchter Diebstahl von Kompaktlader; Verkehrsunfälle; Rauchender Topf; Altmetall gestohlen; Einbruch in Garage

Reutlingen (ots)

Navigationsgerät aus Pkw gestohlen

Auf den Inhalt des Handschuhfachs eines in der Ferdinand-Lassalle-Straße abgestellten Mercedes Vito hatte es ein unbekannter Pkw-Aufbrecher abgesehen, der im Lauf des Wochenendes im Industriegebiet Reutlingen-West zugange war. Zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Montagmorgen, sieben Uhr, schlug der Täter auf der Suche nach Stehlenswertem die Scheibe der Beifahrertür des Wagens ein und durchsuchte das Handschuhfach. Mit einem Navigationsgerät im Wert von mehreren hundert Euro machte er sich unerkannt wieder aus dem Staub. (ak)

Metzingen (RT): Auseinandersetzung bei Fußballspiel

Im Rahmen eines Fußballspiels in der Kreisliga ist es am Sonntagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, im Otto-Dipper-Stadion zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, an der nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere Spieler und Zuschauer der beiden Mannschaften beteiligt gewesen sein sollen. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten war der Streit bereits beendet. Das Spiel war nach dem Vorfall in der 87. Minute vom Schiedsrichter abgebrochen worden. Ein 34-jähriger Spieler und 42 Jahre alter Zuschauer wiesen augenscheinlich leichte Verletzungen auf. Ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Aufgrund der mangelnden Kooperationsbereitschaft zahlreicher Anwesender konnte der Auslöser der Auseinandersetzung bislang noch nicht geklärt werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Bad Urach (RT): Küchenbrand

Ein Brand in der Küche im ersten Stock eines Wohngebäudes hat am Sonntagabend am Martha-Munz-Magenwirth-Platz für Aufregung gesorgt. Gegen 17.30 Uhr gingen bei den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei zahlreiche Notrufe ein, in denen über eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude berichtet wurde. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand in der Küche rasch löschen. Allerdings ist die Wohnung aufgrund des Rauchgasniederschlags und der Schäden durch das Löschwasser derzeit nicht bewohnbar. Die Wohnungsinhaber konnten anderweitig untergebracht werden. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die im Bereich des Herdes vermutet wird. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 40.000 Euro belaufen. (cw)

Engstingen (RT): Kompaktlader versucht zu stehlen (Zeugenaufruf)

Einen Kompaktlader der Marke Mustang im Wert von etwa 12.000 Euro haben Unbekannte in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, sieben Uhr, in der Erwin-Rommel-Straße versucht zu stehlen. Im genannten Zeitraum schlossen sie das Fahrzeug kurz, überfuhren einen angrenzenden Weidezaun und versuchten über die Wiese zu flüchten. Nach mehreren hundert Metern Fahrt blieb der Kompaktlader aus unbekannten Gründen auf der Wiese stehen, woraufhin die Diebe flüchteten. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/9918-0 um Hinweise. (cw)

Dettingen/Teck (ES): Nach Unfall geflüchtet

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Kirchheim gegen den noch unbekannten Fahrer eines Audi mit Esslinger Kreiszulassung, der am Sonntagabend an der Einmündung K 1250 / B 465 einen Verteilerkasten beschädigt hat und anschließend geflüchtet ist. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der Wagen mit zwei Personen besetzt, gegen 19.20 Uhr, auf der K 1250 von Nabern herkommend unterwegs. Beim Einbiegen nach links in die B 465 kam der Audi aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und knallte dort gegen einen Verteilerkasten, bevor der Wagen etwa 50 Meter weiter auf dem Grünstreifen in Richtung Owen liegenblieb. Einer der Insassen verständigte einen Abschleppdienst, dessen Fahrer den vorangegangenen Unfall nicht bemerkt hatte und den Wagen zunächst auflud und abtransportierte. Erst im Nachhinein wurde der Unfall bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Ermittlungen zum Fahrer und dem Halter des Audi, für den bereits wegen fehlendem Versicherungsschutz eine Fahndungsnotierung besteht, dauern an. Zur Sicherung des zerstörten Verteilerkastens war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Feuerwehrleuten im Einsatz.

Lenningen (ES): Am Steuer eingeschlafen

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von zirka 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 82-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der Pfulbstraße verursacht hat. Der Senior war gegen 15.45 Uhr mit seinem vollbesetzten Opel Insignia auf der Pfulbstraße in Richtung Schopfloch unterwegs, als er den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge am Steuer einnickte. Dadurch kam er mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn, krachte dort ungebremst, frontal gegen einen geparkten VW Polo, fuhr auf dem Gehweg weiter und überfuhr ein Verkehrszeichen, bevor der Opel zum Stehen kam. Während der Fahrer und ein Beifahrer unverletzt blieben, wurden die drei weiteren Mitfahrer im Alter von 58, 80 und 82 Jahren leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalstanden entstanden ist, waren nicht mehr fahrbereit. Der Opel wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 25-Jähriger am Sonntagabend im Bereich der Kreuzung Rüderner Straße / Kelternstraße verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 23 Uhr mit seinem Opel Corsa aus den Weinbergen herkommend in Richtung Neckarhalde unterwegs und wollte an der Kreuzung in die Rüderner Straße einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 49-Jährigen, der mit seinem Opel Zafira auf der vorfahrtsberechtigten Rüderner Straße heranfuhr. Trotz einer Notbremsung beider Fahrer kam es zur Kollision der beiden Autos, bei welcher der Opel-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen war aber nicht notwendig. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 11.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Topf auf dem Herd vergessen

Starke Rauchentwicklung aufgrund eines auf dem Herd vergessenen Topfes hat am späten Sonntagabend in der Neckarstraße für Aufregung gesorgt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und elf Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die Wohnungsinhaberin den stark rauchenden Topf bereits vom Herd nehmen, sodass es zu keinem offenen Feuer kam. Da der Verdacht bestand, dass der vierjährige Sohn der Bewohnerin möglicherweise Rauchgase eingeatmet haben könnte, wurde der Bub vom Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein nennenswerter Sachschaden ist nach derzeitigem Stand nicht entstanden. (cw)

Nürtingen (ES): Bei Kollision verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Pkw ist am Sonntagvormittag eine junge Autofahrerin leicht verletzt worden. Gegen 10.10 Uhr wollte ein 61-jähriger VW Golf-Lenker von der K 1243 aus Nürtingen kommend nach links auf die L 1210 nach Owen einbiegen und stoppte seinen Wagen zunächst an der Haltelinie. Nach dem Anfahren bemerkte der Mann den von links kommenden Skoda einer 24 Jahre alten Frau, die dem teilweise auf ihrem Fahrstreifen stehenden Golf nach rechts ausweichen wollte. Der Skoda stieß dennoch mit der linken Front gegen die Fahrertür des VW, wodurch sich die junge Frau leichte Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Altmetall gestohlen

Knapp 350 Kilogramm Altmetall haben Unbekannte zwischen Sonntag, 13.30 Uhr, und Montagmorgen, 6.45 Uhr, aus einem Lagerraum in der Bahnhofstraße gestohlen. Nach dem gewaltsamen Öffnen des Schlosses an der Eingangstür, fielen den Dieben mehrere Behältnisse mit Messing- und Rotgussmetall in die Hände, die sie vermutlich in ein Fahrzeug luden und mitnahmen. Täterhinweise liegen derzeit noch nicht vor. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (ak)

Balingen (ZAK): In Garage eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Garage im Sichelweg ist ein Unbekannter vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingedrungen. Erst am Sonntagmorgen, gegen 8.50 Uhr, wurde bemerkt, dass sich ein Dieb über eine unverschlossene Türe Zutritt zu einem Arbeitsraum in der Garage verschafft und dort neben einer Akku-Heckenschere auch zwei Nähmaschinen entwendet hat. Das Diebesgut im geschätzten Gesamtwert von etwa 600 Euro packte er in zwei vorgefundene Einkaufstrolleys und machte sich anschließen aus dem Staub. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft, dass der Dieb mit den Trolleys möglicherweise aufgefallen ist. Polizeirevier Balingen, Telefon 07433/264-0 (cw)

Rückfragen bitte an:

Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell