Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Rot über die Bundesstraße

Delbrück (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall auf der B64 hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen leichte Verletzungen erlitten.

Ein 53-jähriger Mann fuhr um 07.30 Uhr mit einem VW Golf über die Auffahrt von der Westenholzer Straße zur B64. An der Einmündung zur Bundesstraße fuhr der Golffahrer bei Rot auf die B64 und überquerte diese geradeaus. Auf der gegenüber liegenden Seite der Einmündung durchbrach der Golf die Schutzplanke und rollte die Böschung etwa 10 Meter herunter. Dabei entwurzelte das Auto einen Straßenbaum und wurde zwischen zwei anderen Bäumen eingekeilt. Der Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt, sodass ihn die Feuerwehr befreien musste. Nach notärztlicher Behandlung am Unfallort wurde der leicht verletzte 53-Jährige mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

