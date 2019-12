Polizei Paderborn

POL-PB: Erneut BMW-Modelle gestohlen - Entwendeter Mercedes sichergestellt

Paderborn (ots)

Am Wochenende sind zwei ältere BMW's in Paderborn entwendet worden. Ein in Bielefeld gestohlener Mercedes wurde sichergestellt.

Am frühen Samstagmorgen schlugen die Täter am Steinheimer Weg zu. Zwischen 01.00 Uhr und 04.20 Uhr wurde ein vor einem Wohnhaus stehender weißer BMW X5, Baujahr 2013, entwendet.

In der Nacht zu Montag gingen die Diebe einen weißen BMW M135i xDrive, Baujahr 2014, an, der am Ebbinghauser Weg in der Einfahrt eines Einfamilienhauses stand. Die Tatzeit liegt zwischen 20.30 Uhr bis 06.00 Uhr.

Beide Fahrzeuge hatten PB-Kennzeichen und verfügten über ein "keyless-go"-System. Die Funkwellen der in den Häusern liegenden Autoschlüssel wurden vermutlich von den Täter mit technischen Geräten abgefangen und "verlängert", sodass die Fahrzeuge geöffnet und gestartet werden konnten.

An der Breslauer Straße Ecke Borchener Straße entdeckten Passanten am Montag gegen 04.30 Uhr ein verlassenes Mercedes SUV. Ein Fenster des schwarzen G-Modells war eingeschlagen und Kennzeichen befanden sich nicht am Auto. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass der Wagen nach Bielefeld gehörte. Laut Fahrzeughalter sollte der Wagen eigentlich vor seiner Haustür stehen. Dass der Wagen gestohlen worden war, hatte der Besitzer noch nicht bemerkt. Möglicherweise hatten die Täter den keyless-go-Wagen am Fundort "abgewürgt" und mangels "Funksignal" des Autoschlüssels nicht mehr starten können. Die Polizei stellte das Auto sicher.

In allen Fällen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die zu den relevanten Zeiten beobachtet wurden: Telefon 05251/3060.

