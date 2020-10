Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Handfeste Auseinandersetzung; Senior betrogen; Diesel gestohlen

Reutlingen (ots)

Bei Rot über die Ampel

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen einen 19 Jahre alten Radfahrer, der am Dienstagabend an der Einmündung Eberhardstraße / Gutenbergstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 19.10 Uhr ohne Beleuchtung mit seinem Fahrrad auf der Eberhardstraße vom Markwasen herkommend unterwegs. Dabei nutzte er trotz des vorhandenen Radwegs verkehrswidrig den rechten der beiden Geradeausfahrstreifen. An der Einmündung zur Gutenbergstraße überfuhr er ohne zu bremsen die für ihn Rot zeigende Ampel. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Audi eines 48-Jährigen, der bei Grün in die Einmündung eingefahren war, nach links in die Gutenbergstraße einbiegen wollte und keine Chance mehr hatte, rechtzeitig reagieren zu können. Der Unfallverursacher wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Da bei dem 19-Jährigen nicht nur eine alkoholische Beeinflussung, sondern auch der Verdacht auf den Konsum illegaler Betäubungsmittel festgestellt wurden, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Münsingen (RT): Kind angefahren und zu Fall gebracht

Ein Kind auf einem Fahrrad ist am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, auf dem Überweg am Kreisverkehr Karlstraße / Beutenlaystraße von einem Pkw angefahren und zu Fall gebracht worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte eine 28-jährige Opel-Lenkerin den Zehnjährigen offenbar übersehen und mit ihrem Wagen das Vorderrad touchiert. Der Junge fiel daraufhin auf die Straße und verletzte sich leicht. Am Pkw sowie am Kinderfahrrad entstand augenscheinlich geringer Sachschaden. (mr)

Esslingen (ES): Bei Auseinandersetzung verletzt

Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am Dienstagabend in die Bahnhofstraße ausgerückt, nachdem eine Zeugin gegen 19.45 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet hatte. Wie sich vor Ort herausstellte, war es aus noch nicht bekannten Gründen zwischen einem 19-Jährigen und einem derzeit noch unbekannten Kontrahenten zu einem handfesten Streit gekommen. In dessen Verlauf soll der 19-Jährige auf sein Gegenüber eingeschlagen und dieser wiederrum ein Getränkeglas zerschlagen haben. Zeugen gelang es jedoch, die beiden Männer zu trennen. Durch umherfliegende Glassplitter wurde ein 21-Jähriger leicht an der Hand verletzt. Die Hinzuziehung eines Rettungsdienstes war jedoch nicht erforderlich. Die Ermittlungen des Polizeireviers Esslingen zu den Hintergründen des Streits sowie zu dem vor dem Eintreffen der Beamten geflüchteten Beteiligten dauern an. (mr)

Ostfildern (ES): Senior um hohen Geldbetrag betrogen (Warnhinweis)

Dreiste Betrüger haben im Lauf der vergangenen Woche einen über 80-jährigen Mann aus Ostfildern um mehrere tausend Euro gebracht. Der Senior hatte zunächst eine E-Mail erhalten, die vermeintlich von seiner Bank stammte. Darin wurde er aufgefordert, zur Bestätigung seines Kontos einem Link zu folgen und weiter die Zugangsdaten seines Online-Bankings anzugeben. Im Vertrauen auf die Echtheit der Mail kam er der Aufforderung nach. Wenige Tage später meldete sich dann ein Anrufer, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Dieser gaukelte vor, für die Verifizierung zusätzlich noch eine sogenannte Transaktionsnummer zu benötigen. Der Senior schenkte dem Anrufer Glauben, generierte eine TAN und übermittelte sie an den Kriminellen. Später bemerkte das Opfer, dass von seinem Konto mehrere tausend Euro abgebucht worden waren.

Die Polizei warnt daher:

- Geben Sie niemals Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter, PIN-Nummern oder sonstige Zugangsdaten preis.

- Ihre Bank wird nie bei Ihnen anrufen und nach einer TAN fragen.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Filderstadt (ES): Beim Abbiegen Fußgängerin angefahren

Schwere Verletzungen hat eine 50-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Bonlanden erlitten. Eine 35 Jahre alte Lenkerin eines Jeep bog kurz nach 15.30 Uhr von der Luckenstraße aus nach links in die Rainäckerstraße ab und erfasste dabei mit ihrem Wagen die 50-Jährige, die ihrerseits die Rainäckerstraße zu Fuß überqueren wollte. Durch den Anstoß stürzte die Frau zu Boden. Sie musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. (mr)

Kirchheim/Teck (ES): Hunderte Liter Kraftstoff abgeschlaucht

Schwere Beute hatte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, aus der Leibnizstraße abzutransportieren. Der Täter brach an einem abgestellten Lkw den Tankdeckel auf und schlauchte mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ab. Außerdem nahm der Kriminelle einen Teil des hinteren Kotflügels mit. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Esslingen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend an der Anschlussstelle Oberesslingen in die B 10 ereignet hat. Ein 32-Jähriger wollte mit seinem Fiat Cinquecento hinter einem Opel Astra auf die Bundesstraße in Richtung Ulm auffahren. Zu spät erkannte er, dass der 72-jährige Opel-Fahrer vor dem Einfädeln verkehrsbedingt bremsen musste. Er reagierte zu spät und krachte mit seinem Wagen ins Heck des Opels. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden der Opel-Fahrer und seine 70-jährige Beifahrerin, die beide nicht angegurtet waren, leicht verletzt. Beide wurden nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autos, an denen ein geschätzter Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstanden war, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Frickenhausen (ES): Mit dem Auto überschlagen

Leicht verletzt wurde ein 26-Jähriger, der am späten Dienstagabend auf der L 1250 mit seinem Wagen verunglückt ist. Der Mann war gegen 23.45 Uhr mit seinem 1er BMW auf der Landesstraße von Frickenhausen in Richtung Nürtingen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen zunächst auf die Gegenfahrspur geriet und dann nach links von der Fahrbahn abkam. Im angrenzenden Acker überschlug sich der BMW anschließend, wobei der Fahrer leicht verletzt wurde, sich aber selbstständig aus seinem Auto befreien konnte. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 2.000 Euro entstanden sein dürfte, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Tübingen (TÜ): Im Bus gestürzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 25-Jährige, die am Dienstagmittag in einem Linienbus in der Hechinger Straße gestürzt ist. Der 29-jährige Fahrer war kurz nach 14 Uhr mit seinem Linienbus in der Hechinger Straße unterwegs, als plötzlich ein noch unbekannter Fußgänger zwischen zwei geparkten Fahrzeugen, ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn betrat. Der Busfahrer musste eine Vollbremsung einleiten, worauf die junge Frau, die trotz freier Sitzplätze im hinteren Wagenbereich stand und sich nicht festgehalten hatte, nach vorne geschleudert wurde. Dabei prallte sie gegen eine Trennscheibe, die dadurch zerbarst. Sie wurde nachfolgend von einem Rettungswagen zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Fußgänger, der sich von der Unfallstelle entfernt hatte, dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Mit dem Auto überschlagen

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den eine 36-Jährige am Mittwochmorgen auf der K 6920 zwischen der Abfahrt Nellingsheim und Obernau verursacht hat. Die Frau war gegen 7.20 Uhr mit ihrem VW Touran auf der Kreisstraße in Richtung Obernau unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei überfuhr sie zunächst ein Verkehrszeichen, bevor sich ihr Wagen überschlug, gegen ein auf dem dortigen Parkplatz abgestellten VW Polo knallte und anschließend auf dem Dach liegen blieb. Die Fahrerin konnte sich selbst aus ihrem völlig demolierten Auto befreien und wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen an dem Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden ist, musste aufwändig von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war neben der Straßenmeisterei auch die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden an dem geparkten Polo wird mit etwa 2.000 Euro beziffert. (cw)

Rottenburg (TÜ): In Gegenverkehr geraten

Aus noch ungeklärter Ursache ist eine 82-jährige Volvo-Lenkerin am Dienstagnachmittag mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und hat dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Die Seniorin war kurz nach 14.30 Uhr auf der L 370 von Kiebingen herkommend in Richtung Bühl unterwegs und kam nach links von ihrer Fahrspur ab. In der Folge kollidierte der Volvo mit dem entgegenkommenden Opel eines 58 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß wurde der Volvo ausgehebelt und überschlug sich, ehe er teilweise auf einem Beiweg zum Endstand kam. Ein nachfolgender, 50-jähriger Fahrer eines Toyota prallte trotz eingeleiteter Vollbremsung mit seinem Auto noch ins Heck des Opel. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der 58-Jährige verletzten sich bei dem Unfall schwer. Der Toyota-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Den Blechschaden an den Pkw schätzt die Polizei auf insgesamt rund 9.500 Euro. Der Volvo und der Opel mussten zudem abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. (mr)

Balingen (ZAK): Ins Heck gekracht

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den ein 23-Jähriger am Dienstagabend auf der B 463 zwischen Balingen und Haigerloch verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 20 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Bundesstraße von Balingen in Richtung Haigerloch unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 50-Jährige im leichten Kurvenbereich vor Owingen mit ihrem Renault Clio verkehrsbedingt abbremsen musste. Trotz einer Vollbremsung krachte er mit seinem Mercedes ins Heck der Vorausfahrenden. Während der Mercedes-Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer unverletzt blieben, wurde die Renault-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst untersucht und ambulant behandelt. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein dürfte, waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (cw)

Burladingen (ZAK): Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Burladingen sind vier Personen, darunter zwei Kinder, zum Teil schwer verletzt worden. Kurz vor 17 Uhr befuhr eine 71-Jährige mit einem VW Golf die Hauptstraße in Richtung Gammertingen und wollte nach links in die Stettener Straße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch den ordnungsgemäß entgegenkommenden Skoda eines 47 Jahre alten Mannes, worauf es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beim Zusammenstoß erlitt der Skoda-Lenker so schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Die Unfallverursacherin sowie zwei bei ihr mitfahrende Kinder im Alter von sieben und acht Jahren erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Vom Rettungsdienst wurden sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden nicht mehr fahrtauglichen Pkw beläuft sich auf schätzungsweise 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt zeitweise voll gesperrt werden. (mr)

