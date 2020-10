Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Am 17.10.2020 kommt es in der Zeit von 22:00 - 00:00 Uhr in Vechta, Kreisverkehr Falkenrotter Straße/ Theodor-Heuss-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines PKW BMW kommt beim Durchfahren des Kreisverkehres nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Straßenlaterne. An dieser entsteht ein Sachschaden von ca. 3500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

