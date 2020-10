Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/Harkebrügge- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, den 22.Oktober 2020, gegen 18.05 Uhr befuhr ein 30-jähriger Barßeler mit seinem Trecker und angehängtem Pflug die Straße "Zum Walde". Als er an der Kreuzung die Dorfstraße in Richtung Schulstraße überqueren wollte, übersah er einen bevorrechtigten 46-jährigen aus Bösel, der mit seinem Krad die Dorfstraße in Richtung Kampe befuhr. Der Kradfahrer kollidiert mit dem Pflug des Treckers und zog sich schwere Verletzungen zu.

