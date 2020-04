Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Radfahrer stürzt auf dem Lieserpfad und verletzt sich schwer

Schladt (ots)

Am Sonntag, den 05.04.2020 ereignete sich auf dem Lieserpfad ein Unfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt geborgen werden musste. Der Radfahrer war mit seinem Mountainbike auf dem Lieserpfad unterhalb von Schladt unterwegs. An einer schmalen, steilen Stelle stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache und fiel einen Abhang hinab. Der schwerverletzte Radfahrer wurde durch die Höhenrettung der Feuerwehr geborgen und anschließend mit einem Rettungswagen in das Verbundkrankenhaus Wittlich gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei Wittlich.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Polizeiinspektion Wittlich

Jehnen Markus, PKA

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell