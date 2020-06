POL-GT: 16-Jähriger nach Unfallflucht ermittelt

Polizei Gütersloh

Rheda-Wiedenbrück (JP) - Am frühen Freitagmorgen (05.06., 02.05 Uhr) erhielt die Polizei zunächst einen Hinweis über eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz "Am Werl", bei dem ein Wohnmobil beschädigt wurde und einige Zeit später den Hinweis über einen beschädigten PKW an der Dachsstraße.

Aufgrund der korrespondierenden Schäden konnten beide Unfälle zusammengeführt werden.

Zeugen machten Angaben zu einem 16-Jährigen Rheda-Wiedenbrücker, der im Laufe der Ermittlungen angetroffen werden konnte.

Der 16-Jährige gestand zunächst, ohne Wissen seiner Eltern, deren PKW entwendet zu haben und im Anschluss zu dem Parkplatz "Am Werl" gefahren zu sein.

Auf dem Parkplatz beschädigte er das geparkte Wohnmobil und flüchtete im Folgenden vom Unfallort, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Den PKW stellte er beschädigt ohne das Wissen der Eltern wieder an der Wohnaschrift ab.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Gegen den 16-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

