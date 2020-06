Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Gütersloher Schule - Tatverdächtiger gefasst

Gütersloh (ots)

Gütersloh (SR) - Sonntagnacht (07.06., 01.40 Uhr) wurde der Polizei ein Einbruch in ein Schulgebäude am Saligmannsweg gemeldet. Im Nahbereich der Schule konnte durch eine Polizeistreife ein Tatverdächtiger aufgetan werden, welcher sich versuchte, unter einem dort geparkten Pkw zu verstecken. Ermittlungen hinsichtlich einer Täterschaft oder Teilnahme dauern an.

An dem Schulgebäude wurden mehrere Scheiben eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell