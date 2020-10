Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Steinfeld - Wohnungseinbruch

Zwischen Mittwoch, 21. Oktober 2020, und Donnerstag, 22. Oktober 2020, 18.45 Uhr kam es im Schemder Vossenberg zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter drang in das Wohnhaus ein und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Bislang liegen keine Erkenntnisse über mögliches Diebesgut vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Zulassung, Urkundenfälschung

Am Donnerstag, 22. Oktober 2020, wurde um 17.05 Uhr eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne auf der Küstermeyerstraße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Wagen gehören. Das benutzte Auto war nicht zugelassen. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Damme - Farbschmierereien

Zwischen Mittwoch, 21. Oktober 2020, 20.00 Uhr und Donnerstag, 22. Oktober 2020, 06.00 Uhr kam es am Kirchplatz zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte die Außenfassade des Pfarrbüros mit Farbe. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. Oktober 2020, kam es zwischen 10.05 und 10.30 Uhr in der Mühlenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte einen Hyundai i30, der in einer Parkbucht stand. Anschließend entfernte der Verursacher sich, ohne sich um die Regulierung des Sachschadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Damme - Pkw-Aufbruch

Am Donnerstag, 22. Oktober 2020, um 18.05 Uhr meldete ein 63-Jähriger aus Damme einen Pkw-Aufbruch. Das Fahrzeug stand an der Friedhofstraße 4, hinter dem Rathaus. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Fahrzeug eine Geldbörse, ein Mobiltelefon und eine Tasche. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

