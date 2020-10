Feuerwehr Bochum

FW-BO: Feuer im Industriegebiet in Bochum-Gerthe

Bochum (ots)

Heute Nacht gegen 2:15 Uhr wurde ein Feuer im Industriegebiet an der Dieselstraße in Bochum-Gerthe gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte ein Bürocontainer in voller Ausdehnung. Zwei Trupps unter Atemschutz konnten den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Halle verhindern. Insgesamt 42 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, die Kollegen der Löscheinheit Bochum-Nord haben die Berufsfeuerwehr unterstützt. Gegen 4 Uhr war der Einsatz beendet, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

