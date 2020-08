Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: E-Bikerin gestürzt

Eslohe (ots)

Am Samstagmittag gegen 13.45 Uhr befuhren zwei E-Bike-Fahrer nebeneinander einen asphaltierten Wirtschaftsweg im Bereich Zum Hasenknick in Eslohe. Dabei geriet die am rechten Fahrbahnrand fahrende 54-jährige Esloherin mit dem Lenkrad rechtsseitig in den grobmaschigen Drahtzaun einer Weihnachtsbaumschonung. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Einen Fahrradhelm hat sie bei dem Unfall getragen. (DS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell