Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrerin schwer verletzt

Brilon (ots)

Am Freitagnachmittag wurde eine 51-jährige Motorradfahrerin aus Paderborn bei einem Verkehrsunfall auf der K58 schwer verletzt. Sie befuhr die K58 von Nehden in Fahrtrichtung Alme und überholte unmittelbar hinter dem Ortsschild einen PKW mit Wohnwagen. Sie übersah den PKW eines 31-jährigen Briloners, der die K58 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 51-jährige wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der Sachschaden beträgt 15000 EUR. (AS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell