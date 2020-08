Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Olsberg. Bisher unbekannte Personen öffneten vermutlich während der Schulzeit einen Fenstergriff in einem Klassenzimmer im Berufskolleg in Olsberg, Gebäude 2. Im Zeitraum von Donnertag, 17:00 Uhr bis Freitag, 08:00 Uhr drangen sie durch das Fenster in das Gebäude ein. Entwendet wurden elektronische Geräte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Brilon unter 02961 90200 in Verbindung zu setzen. (AS)

