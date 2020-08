Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verletzter Kradfahrer

Eslohe (ots)

Am Samstag gegen 15.45 Uhr kam es zu einem Kradunfall auf der L519 (Birkenbrauck). Ein 46-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Altena befuhr die kurvenreiche Landstraße von Sundern-Meinkenbracht in Richtung Eslohe-Obersalwey. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte, wobei er sich schwer verletzte. Er wurde durch den Rettungsdienst ins nächste Krankenhaus gebracht. Das beschädigte Leichtkraftrad wurde abgeschleppt. (DS)

