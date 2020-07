Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Überfall auf Spielhalle - Täter flüchtet ohne Beute - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitagabend (10. Juli 2020) hat ein Mann unter Vorhalt eines Messers versucht, eine Spielhalle auszurauben. Er flüchtete ohne Beute.

Um 19:20 Uhr stürmte ein Mann in eine Spielhalle auf dem Dießemer Bruch. Er bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Messer. Als diese ihn anschrie und aufforderte die Spielhalle zu verlassen, flüchtete er auf einem schwarzen Fahrrad über den Dießemer Bruch in Richtung Untergath. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt, ca. 1,75 - 1,80 Meter groß und hatte eine Glatze. Bekleidet war er mit einer schwarzen Regenjacke, einer schwarzen Hose und grauen Turnschuhen mit weißer Sohle. Er trug einen schwarzen Mundschutz und hielt in seiner Hand ein langes Messer.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (329)

