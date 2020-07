Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte - Räuber mit Nudelholz der Polizei übergeben

Krefeld (ots)

Gestern am Samstag (11. Juli 2020), gegen 11:10 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Dieb in den Räumen eines Imbisslokals auf dem Ostwall, der von ihnen festgehalten würde. Die Zeugen waren Mitarbeiter eines Imbisslokals auf dem Ostwall und hatten in einem der hinteren Räume dort geschlafen. Einer der Mitarbeiter wachte auf und überraschte den 52-jährigen Bulgaren. Dieser hatte eine Reisetasche entwendet und drohte dem aufgewachten Zeugen mit einem Nudelholz, das er dort gefunden hatte. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit der Beute in den Innenhof, konnte da aber dann durch die beiden Mitarbeiter gestellt werden. Der 52-jährige wurde den Polizeibeamten übergeben.

Da der Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz und zudem schon mehrfach wegen Eigentumsdelikten auffällig geworden ist, wurde er vorläufig festgenommen. (328)

