Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Polizei Vechta 24.-25.10.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 24.10.2020, kam es zwischen 02:00 Uhr und 03:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit unbekannter Beteiligter beschädigt mit seinem Kraftfahrzeug den ordnungsgemäß abgeparkten PKW (Audi) eines 36- jährigen Mannes aus Badbergen. Der PKW befand sich im Bereich eines Gehöftes in der Straße Up'n Brink. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss / Verkehrsunfallflucht Am Sonntag, 25.10.2020, kam es gegen 23:45 Uhr, auf der Straße Oythe, in Höhe der Hausnummer 12, zu einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen beobachten, wie ein Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkommt und in einem Beet zum Stehen kommt. Der Fahrzeugführer flüchtet anschließend aus dem Pkw. Schon zuvor wurde der Polizei gemeldet, dass eben dieser Pkw Schlangenlinien fahren würde. Im Nahbereich kann eine stark alkoholisierte und verdreckte Person angetroffen werden. Der 28-jährige Ehrenburger wird zur Blutprobenentnahme und erkennungsdienstlichen Behandlung zum Polizeikommissariat Vechta verbracht und anschließend entlassen.

Lutten - Gefährliche Körperverletzung Am Samstag, dem 24.10.2020, kam es gegen 23:35 Uhr auf der Großen Straße in Lutten zu einer gefährlichen Körperverletzung. Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen schlug ein 16-jähriger aus Vechta mit einer Flasche einen 24-jährigen aus Goldenstedt. Dieser wurde dabei an der Hand verletzt und musste zur Behandlung der Wunde in ein Krankenhaus.

