Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Autos beschädigt: Polizei stellt Tatverdächtige - und ahndet auch noch Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung

Dortmund (ots)

Nachdem im Dortmunder Nordwesten in der Nacht zu Dienstag (19. Mai) Autos beschädigt wurden, konnte die Polizei mehrere Tatverdächtige stellen.

Aufmerksame Zeugen hatten die Polizei gegen 1.55 Uhr alarmiert. In der Arminiusstraße hatten sie Jugendliche beobachtet, die gegen die Außenspiegel von Autos traten. Der Autos wurden so beschädigt. Während der Fahndung trafen die Beamten auf eine fünfköpfige Gruppe von jungen Männern (alle aus Dortmund, zwischen 17 und 20). Auf drei der Männer trafen die Beschreibungen der Zeugen zu.

Die Beamten stellten die Personalien fest und schrieben gegen die fünf Dortmunder auch Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung. Zudem erwarten sie Anzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Sie erhielten anschließend alle einen Platzverweis.

Nur kurze Zeit später wurde einer aus der Gruppe allerdings wieder auffällig. Gegen 3.10 Uhr beobachteten Zeugen in der Varziner Straße eine Person, die den Außenspiegel eines dort geparkten Fahrzeugs beschädigte. Die Beschreibung des Täters passte sehr genau auf einen der zuvor angeroffenen jungen Männer. Und so suchten die Beamten diesen an der zuvor angegebenen Wohnanschrift auf.

Ihn erwartet nun eine weitere Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell