POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg von Samstag, 24.10.2020 bis Sonntag, 25.10.2020

Essen / Oldb. - Einbruchdiebstahl aus Baucontainer - Am Sonntag, 25.10.2020, gegen 00:25 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Baucontainer in der Sandloher Straße in Essen / Oldb. einen Winkelschleifer im Wert von etwa 200 Euro. Bereits am 20.10.2020 war es auf der dortigen Baustelle zu einem Einbruchdiebstahl aus zwei Baucontainern gekommen, wobei ebenfalls diverse Werkzeuge entwendet wurden. Hier betrug der Schaden etwa 4.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Essen / Oldb. unter der Rufnummer 05434-924700 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Samstag, 24.10.2020, um 12:30 Uhr ereignete sich in Cloppenburg, Am Galgenmoor, ein Verkehrsunfall, wobei ein 35-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Eine 24-jährige Cloppenburgerin befuhr mit ihrem PKW, BMW, die Straße Am Galgenmoor aus Richtung Felchenstraße kommend in Richtung Teichstraße. Der Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg fuhr auf der verengten Fahrbahn in entgegengesetzter Richtung. Beide Beteiligte bemerkten sich zu spät, so dass sie jeweils eine Vollbremsung vornahmen. Der Radfahrer stürzte hierbei und zog sich leichte Verletzungen zu. Zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und Pedelec kam es jedoch nicht.

Emstek - Sachbeschädigung an Kfz - In Emstek, Garther Heide, kam es in der Zeit von Freitag, 23.10.2020, 15:30 Uhr bis Samstag, 24.10.2020, gegen 04:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW, VW Golf. An dem Fahrzeug wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Heckscheibe mittels bislang unbekanntem Gegenstand eingeschlagen. Zu einem Diebstahl aus dem PKW kam es offensichtlich nicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei Emstek bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04473-932180.

Löningen - Versuchter Einbruchdiebstahl aus Imbisswagen - In der Zeit von Freitag, 23.10.2020, 21:30 Uhr bis Samstag, 24.10.2020, 10:25 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Aufbrechen eines Vorhangschlosses in einen Imbisswagen ein, der in Löningen an der Linderner Straße abgestellt war. Etwaiges Diebesgut wurde augenscheinlich nicht erlangt. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, mögen sich bitte mit der Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432-803840 in Verbindung setzen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr - Am Sonntag, 25.10.2020, gegen 03:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Garreler mit einem Kleinkraftrad die Straße Zum Dickenstroh in Garrel. Ausgangs einer Kurve touchierte er einen am Straßenrand geparkten PKW, Mercedes Benz, und stürzt zu Boden. Am PKW und Roller entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Verursacher zunächst von der Unfallstelle, kehrte jedoch während der Verkehrsunfallaufnahme zurück. Hier stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Der leicht verletzte Garreler ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Brand eines Altkleidercontainers - Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntag, 25.10.2020, gegen 00:40 Uhr in Cloppenburg, Cappelner Straße ein Altkleidercontainer in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg konnte der Brand gelöscht werden. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Ein vorsätzliches Inbrandsetzen kann hier nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an. Auch hier werden Zeugen gesucht, die sich bei der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471-1860-0) melden sollen.

Emstek - Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Polizeibeamte - Am Samstag, 24.10.2020, gegen 23:40 Uhr konnten Beamte der Polizei Cloppenburg bei einem 36-jährigen aus Vechta im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Emstek, Ortsteil Bühren, Husumer Straße, feststellen, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke seinen PKW, Audi A6, im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Als der Fahrzeugführer zwecks Blutentnahme dem Krankenhaus zugeführt werden sollte, leistete dieser erheblichen Widerstand. Eine zur Unterstützung hinzugezogene 29-jährige Polizeibeamtin und ein 20-jähriger Polizeibeamter der Polizei Vechta wurden im Rahmen der Widerstandshandlung leicht verletzt. Die Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr wird gegen den 36-Jährigen nun auch wegen Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt.

