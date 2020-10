Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendieb schlägt und flüchtet - Polizeifahndung erfolgreich

Mönchengladbach (ots)

Ein Supermarktmitarbeiter, der zwei Männer beim Ladendiebstahl erwischte, kassierte einen Schlag gegen die Brust, bevor die beiden Männer mitsamt Beute flüchten. Polizisten fahndeten nach den Tatverdächtigen und stellten sie.

Diese Ereignisse trugen sich am vergangenen Donnerstag, gegen 18.20 Uhr, in einem Supermarkt am Pastorenkamp in Hardt zu. Der Mitarbeiter hatte die Männer dabei beobachtet, wie sie Waren in die mitgeführten Rucksäcke steckten. Er sprach sie mit der Aufforderung, selbige zu öffnen, an. Sie blieben zwar zunächst stehen, dann jedoch schlug einer der Verdächtigen mit der Faust gegen die Brust des Zeugen und beide flüchteten.

Polizisten, die sich nach der Meldung über die Tat in die Fahndung begeben hatten, stellten auf der Hardter Landstraße zwei Personen fest, die der Personenbeschreibung der Tatverdächtigen entsprachen.

Bei der Kontrolle der Männer (beide 18 Jahre alt) bestätigte sich der Verdacht. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden sie mangels Haftgründen wieder entlassen. Die Polizisten stellten das Diebesgut sicher und leiteten gegen die Männer ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. (cw)

