POL-MG: Verkehrsunfall - 17jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Am Donnerstag, 08.10.2020, gegen 16.45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hardter Landstraße, bei dem eine 17jährige Motorradfahrerin aus Mönchengladbach schwer verletzt wurde.

Zur vorgenannten Zeit befuhren eine 56jährige Frau mit ihrem Pkw Mercedes und die 17Jährige auf ihrem Motorrad Honda die Hardter Landstraße in Fahrtrichtung Hardt. An der Einmündung zum Schlaaweg beabsichtigte die 56Jährige, nach links abzubiegen und bremste ihren Pkw ab. Das übersah die nachfolgende Motorradfahrerin, bremste insofern zu spät, kam auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Hierbei verletzte sie sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung einem Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verblieb. Ihr Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. (so)

