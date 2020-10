Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Frau hört Geräusch und entdeckt Einbrecher - Täter flüchtet ohne Beute

Mönchengladbach (ots)

In Lürrip ist am Donnerstag, 8. Oktober, gegen 5.50 Uhr, ein noch unbekannter Mann in eine Wohnung auf der Neusser Straße, nahe der Kirche St. Maria Empfängnis, eingebrochen.

Eine 59-jährige Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung befand und bereits wach war, wurde plötzlich auf Geräusche aus einem anderen Zimmer aufmerksam. Als sie nachschauen ging, stand ihr auf einmal ein fremder Mann gegenüber, der sofort die Flucht ergriff. Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenteams verlief negativ.

Beute hat der Täter nicht gemacht. Er soll ungefähr 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter und etwas untersetzt gewesen sein. Er trug kurze blonde Haare sowie eine eckige Brille. Außerdem hatte er eine Taschenlampe dabei. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, sich unter Rufnummer 02161-290 zu melden. (jn)

