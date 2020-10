Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht - Lkw muss in Graben ausweichen

Rinteln (ots)

(swe). Am Mittwoch, 21.10., kommt es gegen 08.00 Uhr im Bereich der Dankerser Straße zu einer Begegnung zweier Lkw. Der in Richtung Eisbergen fahrende Lkw musste an einer Engstelle dem entgegenkommenden Lkw ausweichen, da dieser nicht verlangsamte und offensichtlich zu weit in der Fahrbahnmitte fuhr. Dadurch gelangte der in Richtung Eisbergen fahrende Lkw in die seitliche Bankette und rutschte in den Graben. Dort blieb das Fahrzeug auf der Seite liegen. Der unfallverursachende Lkw fuhr in Richtung Rinteln weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln zu melden.

