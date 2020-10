Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg- Anzeigen über die "Onlinewache"

Nienburg (ots)

Landkreise Nienburg und Schaumburg- Anzeigen über die "Onlinewache" (BER)Die Polizeidienststellen in der Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg bitten die Bürgerinnen und Bürger in ihren Landkreisen darum, verstärkt die Möglichkeit zu nutzen, Strafanzeigen online zu erstatten. Mit dieser Form der Anzeigenerstattung hat der Geschädigte keinerlei Nachteile, kann aber die Anzeige bequem von zu Hause aus erstatten. Diese Regelung hat im Hinblick auf Corona-bedingte Hygiene - und Abstandsmaßnahmen nur Vorteile für alle Beteiligten. Die erstatteten Anzeigen werden den zuständigen Dienststellen direkt zugeleitet, erforderliche Nachermittlungen, Sicherstellen von eventuellen Beweismitteln sowie weitere Maßnahmen werden dann direkt mit dem Anzeigeerstattenden abgesprochen. Die "Online-Wache" findet man auf der Seite der Polizei Niedersachsen mit dem ersten Button unter "Aktuelle Informationen" oder direkt über diesen Link: https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de/ "Schützen Sie sich und Ihre Polizeibeamtinnen und -beamte in dieser schwierigen Zeit," appelliert Polizeisprecher Axel Bergmann an alle Geschädigten und Opfer. "Nutzen Sie bitte dieses Angebot."

