Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erfolgreiche Festnahme nach Haftbefehl

Bad Nenndorf (ots)

(HAA) Die Polizei Bad Nenndorf hat am späten Sonntagabend erfolgreich eine Festnahme im nördlichen Teil der Kurstadt durchgeführt. Gegen einen 37-jährigen Nenndorfer lag ein Haftbefehl mit einer Freiheitsstrafe von insgesamt 8 Monaten, wegen des mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, vor. Der Mann hatte sich immer wieder durch das Vortäuschen nicht zu Hause zu sein seiner Festnahme entzogen. An diesem Abend war es jedoch aufmerksamen Anwohnern zu verdanken, dass die Polizeibeamten Erfolg hatten. Wie üblich klingelte eine Streifenwagenbesatzung an der Tür des Festzunehmenden und forderte ihn auf seine Wohnungstür zu öffnen. Es öffnete jedoch niemand. Allerdings war kurz zuvor noch ein Licht in der Wohnung und der Betrieb elektrischer Geräte zu vernehmen. Ein Nachbar hatte das Geschehen vor der Eingangstür verfolgt und berichtete den Polizisten, dass der Gesuchte zu Hause sei. Er habe sich erst vor wenigen Minuten Essen liefern lassen. Mit diesem Hinweis konnten die Beamten über die Staatsanwaltschaft Bückeburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erwirken. Mit Hilfe eines weiteren Streifenwagens wurde die Wohnung umstellt. Auch nach der Ankündigung über das Vorliegen des Beschlusses öffnete der Gesuchte die Wohnungstür nicht. Erst unter Inanspruchnahme eines Schlüsseldienstes, gelangten die Polizisten in die Wohnung. Selbst dort machte der Mann es ihnen nicht einfach: er versteckte sich hinter seiner Badezimmertür und musste dort erst von den Beamten gefunden werden. Er leistete bei seiner Festnahme keinen Widerstand und wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Hannover gebracht.

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell