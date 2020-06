Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200625-3: Mann nach Auffahrunfall schwer verletzt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch (24. Juni) auf der Luxemburger Straße wurde ein Mann schwer, ein weiterer leicht verletzt.

Ein 18-jähriger Bergheimer fuhr gegen 20:00 Uhr auf der Luxemburger Straße in Richtung Köln. In Höhe des Kreisverkehrs am Jägerpfad bremsten zwei Autos, die vor ihm fuhren, verkehrsbedingt ab. Der 18-Jährige konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf das Auto eines 32-jährigen Mannes auf. Das Auto des 32-Jährigen wurde durch den Aufprall in den Wagen eines 38-jährigen Mannes geschoben. Der 32-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Luxemburger Straße für rund zwei Stunden gesperrt. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell