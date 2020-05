Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wallstadt, Heddesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall - Fahrradfahrerin von Straßenbahn erfasst

Wallstadt / Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurde eine Radfahrerin zwischen Wallstadt und Heddesheim von einer Straßenbahn erfasst und dabei schwer verletzt. Die 28-Jährige fuhr um kurz vor 8 Uhr auf dem parallel zur Straßenbahntrasse verlaufenden Feldweg und wollte diese am unbeschrankten Bahnübergang überqueren. Dabei wurde sie von einer Straßenbahn frontal erfasst. Ein alarmierter Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Die schwer Verletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin der Straßenbahn erlitt einen Schock. An der Straßenbahn und dem Fahrrad entstand ein Unfallschaden von insgesamt 5.000 Euro. Die Strecke wurde während der Rettungsarbeiten und der anschließenden Unfallaufnahme gesperrt und um 10:20 Uhr wieder freigegeben. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell