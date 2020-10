Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Sachbeschädigung an Pkw durch Reifenstechen

Rinteln OT Möllenbeck (ots)

(jwp) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Möllenbeck in der Neuen Straße zu einer Sachbeschädigung an dem Pkw einer 85-jährigen Rintelnerin. Durch einen unbekannten Täter wurden beide Reifen der Beifahrerseite an dem Pkw Seat mit einem unbekannten Gegenstand zerstochen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (Tel. 05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

