Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - versuchter Trickdiebstahl

Rinteln OT Steinbergen (ots)

(jwp) Am Freitag erschien eine 75-jährige Rintelnerin bei der Polizei und zeigte einen versuchten Trickdiebstahl an. Demnach war sie nach dem Verlassen der Sparkassenfiliale in Steinbergen von einem Pärchen angesprochen worden. Ihr war ein 10,-Euro-Schein übergeben worden, den sie angeblich in der Bank verloren hätte. Nachdem sie den Schein eingesteckt hatte, wäre das Pärchen wieder auf sie zugekommen. Der Schein wurde wieder zurückgefordert. Als die Rintelnerin daraufhin das Geld wieder aus ihrer Geldbörse nahm, wurde sie dabei durch den Mann bedrängt. Dieser griff auch in ihre Geldbörse. Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass ihre ec-Karte fehlte. Die Dame sprach daraufhin das Pärchen auf die fehlende ec-Karte an. Das Pärchen gab dann vor, die ec-Karte in der Sparkassenfiliale gefunden zu haben. Die Täter hätten ein südländisches Aussehen gehabt und seien ca. 40-50 Jahre alt gewesen.

