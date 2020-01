Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Giesen Zu einer Unfallflucht kam am Montagvormittag im Bereich der Schönen Aussicht in Giesen. Ein Anwohner hatte seinen Audi zu dieser Zeit am rechten Fahrbahnrand in Richtung Rathausstr. geparkt. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw am hinteren linken Kotflügel und verließ hiernach unerkannt die Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter der Tel.: 050669850 zu melden.

