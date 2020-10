Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreise Nienburg und Schaumburg- Schwerlastkontrolle dieses Mal mobil

Nienburg (ots)

(BER)Für Donnerstag, 15.10.2020, hatte die Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg wieder einmal eine Kontrolle am Rehhagen in Langendamm geplant. Unter dem Titel "Truck & Bus III" war geplant, unter anderem an der B 6 den gewerblichen Güter- und Personenkraftverkehr zu kontrollieren. Eine weitere Kontrollstelle innerhalb der Polizeidirektion Göttingen wurde an der A7 bei Hildesheim eingerichtet. Aufgrund von coronabedingten Dienstplanänderungen in der PI Nienburg/Schaumburg war die Kontrollstelle umgewandelt worden in mobile Kontrollteams, die im gesamten Dienststellenbereich Überprüfungen durchführten. Das Ergebnis der 4 Kontrollteams: 1 500 EUR für eine Überladung von 2,4 Tonnen, 2 Sicherheitsleistungen bei einem polnischen Kleintransporter in Höhe von 990 EUR wegen Überladung von 67 %. Bei diesem Fahrer wurden wegen Verstößen gegen Sozialvorschriften weitere 820 EUR einbehalten. Eine Sicherheitsleitung bei einem nichtdeutschen Transporter-Fahrer wegen Gurt - und Handyverstoßes in Höhe von 140 EUR, eine Sicherheitsleistung von einem osteuropäischen Fahrer in Höhe von 787 EUR wegen eines fehlenden Kontrollgerätes sowie Untersagung der Weiterfahrt. Daneben wurden mehrere Verwarngelder fällig, 2 Berichte an die Berufsgenossenschaft gefertigt und zwei Fahrzeuge wegen mangelhafter Bereifung in Werkstätten begleitet.

