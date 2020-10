Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Einbruch in Autohaus am Südring

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstagmorgen, 15.10.2020 wurde der Nienburger Polizei der Einbruch in ein Autohaus am Südring mitgeteilt. Die Täter hatten eine ca. 2 mal 1,5 m große Scheibe eingeschlagen und waren so in den Verkaufsraum gelangt. Von hier suchten sie Räume hinter dem Beratungstresen auf und öffneten diverse Schränke. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen scheinen die Täter ohne Beute geflüchtet zu sein. Eine genaue Schadensaufstellung erfolgt noch. Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 05021/97780 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

