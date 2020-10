Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe- Verkehrsunfall mit 1,3 Promille

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstagmorgen, 15.10.2020, gegen 03.50 Uhr erhielt die Polizei in Nienburg Mitteilung über einen Verkehrsunfall in Marklohe, Bremer Berg. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein 18-jähriger aus der Gemeinde Marklohe nach einer Feier mit seinem VW Golf allein beteiligt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei hatte er sich leicht an der Hand verletzt. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrnahmen, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Vorergebnis von ca. 1,3 o/oo. Der Führerschein wurde sichergestellt und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

