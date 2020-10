Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodewald- Unbekannter beschießt Jagd-Hochsitz

Nienburg (ots)

(BER)Am Montag, 12.10.2020, zeigte ein Jagdausübungsberechtigter und Revierpächter aus dem Bereich Rodewald an, dass er bei seinem letzten Besuch am 10.10. Einschusslöcher in den Kanzeln seiner zwei Hochsitze entdeckt hatte. Letztmalig war der Jäger Mitte September auf den Hochsitzen und hatte keine Beschädigungen festgestellt. Eine weitere Kanzel in unmittelbarer Nähe sei nach seinen Angaben ebenfalls beschädigt worden, der Polizei liegt dazu noch keine Anzeige vor. Die Tatorte liegen alle im Bereich "Blinder See". Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung wobei sie die Gefährlichkeit der Tat besonders betont. "Der Täter, der mit einer großkalibrigen Waffe auf eine Kanzel schießt, bei der er nicht einsehen kann, ob diese besetzt ist, gefährdet möglicherweise Menschenleben," appelliert Polizeisprecher Axel Bergmann an die Vernunft des Schützen. Hinweise auf einen möglichen Täter nimmt die Polizei in Hoya unter Tel.: 04351/934640 entgegen.

