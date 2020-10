Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf dem Famila-Parkplatz

Hoya (ots)

Am 15.10.2020, in der Zeit zwischen 14:00 und 15:00 Uhr, wurde der Pkw eines Kunden auf dem Famila-Parkplatz beschädigt. Der schwarze Ford C-Max stand hinter dem Imbissstand. Der Kunde hat den Schaden nach dem Einkauf bemerkt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Nach erster Werkstatteinschätzung beläuft sich der Schaden an der Frontschürze auf ca. 1000,- Euro. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen, sich unter (04251) 934640 zu melden.

