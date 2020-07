Polizei Mettmann

POL-ME: 85-Jährige wird Opfer von Trickbetrügerinnen - Ratingen - 2007008

Am Donnerstag (2. Juli 2020) haben zwei - möglicherweise auch drei - bislang unbekannte Frauen eine 85 Jahre alte Frau aus Hösel um Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gebracht. Dazu verschafften sich die beiden unter einem Vorwand Zugang in die Wohnung der Seniorin. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet hierbei um Unterstützung durch sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 12:30 Uhr hatte die Höselerin gerade Müll aus ihrer Wohnung nach draußen gebracht, als sie auf dem Bürgersteig von einer ihr unbekannten Frau angesprochen wurde. Die Dame sagte ihr, sie sei auf der Suche nach einer Putzstelle. So verwickelte sie die Seniorin in ein Gespräch - mit der Folge, dass die 85-Jährige die Frau in ihre Wohnung bat. Kurz darauf kam noch eine zweite Frau hinzu, die sich als Tochter der vermeintlichen Arbeitssuchenden ausgab. Als die beiden wenig später die Wohnung verließen, stellte die 85-Jährige fest, dass ihr Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet worden war. Die Höselerin alarmierte nun die Polizei, welche bei einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch keine konkret tatverdächtigen Personen antreffen konnte.

Zu den beiden Täterinnen liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erste Täterin:

- circa 45 bis 48 Jahre alt - korpulente Statur - hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild - etwa 1,60 Meter groß - hatte unter einem Kopftuch einen Dutt mit blonden Haaren - war stark geschminkt

Zweite Täterin:

- circa 45 bis 48 Jahre alt - korpulente Statur - hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild - etwa 1,60 Meter groß - hatte ein grünes Tuch über die Schultern gelegt - trug ein Kopftuch

Es ist nicht auszuschließen, dass sich auch noch eine dritte Person Zugang in die Wohnung der Höselerin verschafft hatte und sich in der Wohnung umgeschaut hat, während die beiden anderen Frauen die 85-Jährige in ein Gespräch verwickelt hatte. Konkrete Hinweise oder gar Beschreibungen dazu liegen der Polizei aber nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Diese aktuelle Tat nimmt die Polizei noch einmal zum Anlass um vor den Maschen von Trickbetrügern zu warnen, welche sich an der Haustür als vermeintliche Handwerker, Reinigungskräfte, Mitarbeiter von Telefonanbietern oder der Stadtwerke ausgeben!

Die Polizei appelliert:

Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: selbst diese können gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

