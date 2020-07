POL-ME: Mit mehr als 1,6 Promille vom Fahrrad gefallen - Velbert - 2007007

Polizei Mettmann

Am Mittwochnachmittag des 01.07.2020, gegen 15.20 Uhr, wurden Polizei und Rettungsdienst zur Heidestraße in Velbert-Mitte gerufen, weil sich dort ein 32-jähriger Mann befand, der mit seinem Fahrrad zuvor ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen war und sich dabei verletzt hatte.

Am Unfallort stellten die Einsatzkräfte der Polizei fest, dass der 32-jährige Velberter leichte Gesichtsverletzungen davongetragen hatte, als er von seinem Fahrrad gefallen war. Gleichzeitig stellte man aber auch den offenkundigen Grund dafür fest. Der Mann stand ganz erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein noch an Ort und Stelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille (0,83 mg/l). Daraufhin legte die Velberter Polizei eine Anzeige gegen den 32-Jährigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vor. Der Beschuldigte wurde mit einem Rettungswagen, zur ambulanten ärztlichen Behandlung, in eine örtliche Klinik gebracht. Dort konte dann gleich auch die angeordnete ärztliche Entnahme einer Blutprobe, zur Beweisführung im eingeleiteten Strafverfahren, erfolgen. Selbstverständlich wurde dem Beschuldigten danach, bis zur vollständigen Ausnüchterung, das weitere Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr ausdrücklich untersagt.

