Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Imbissläden - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter brachen am Sonntagabend in einen Imbisswagen in Wiesloch ein. Kurz nach 20 Uhr bemerkten Zeugen an einem Imbisswagen, der auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "Am Schwimmbad" abgestellt war, eine offenstehende Tür. Sie verständigten daraufhin die Polizei. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten die Einbrecher die Tür aufgehebelt und im Inneren einen Schrank aufgebrochen. IM Wagen konnte eine leere Geldmappe aufgefunden werden. Inwiefern etwas entwendet wurde, bedarf weiterer Ermittlungen.

Ein weiterer Einbruch wurde der Polizei am Montagmorgen in einen Imbissladen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Eichelweg gemeldet. Hier brachen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Imbiss ein. Was entwendet wurde, ist derzeit noch unbekannt. Die Einbrecher ließen am Tatort zwei Schraubendreher, eine Spachtel und ein Brecheisen zurück.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

