Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (974) Randalierer beleidigte Polizeibeamte - Gewahrsam

Fürth (ots)

Am Sonntag (19.07.2020) nahm eine Streife der Polizeiinspektion Fürth einen 21-jährigen Mann in Polizeigewahrsam. Er hatte zuvor auf offener Straße randaliert und anschließend Polizeibeamte beleidigt.

Um kurz nach 01:00 Uhr meldete ein Passant der Polizei, dass ein junger Mann in der Kaiserstraße lautstark herumschrie und hierbei bereits einen Blumenkübel umgeworfen hatte. Als eine Streife der Fürther Polizei den 21-Jährigen kurz darauf anhielt, verhielt sich dieser sofort verbal aggressiv gegen die Beamten. Er wirbelte aus nächster Nähe mit den Armen in Richtung der Beamten und stieß hierbei auch diverse Beleidigungen gegen den Polizisten aus. Diese fixierten den Randalierer, legten ihm Handfesseln an und nahmen ihn in Gewahrsam.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Eine Überprüfung des umgeworfenen Blumenkübels ergab, dass dieser keine Beschädigung aufwies. Unabhängig davon wird der 21-jährige Tatverdächtige jedoch wegen Beleidigung zur Anzeige gebracht. Auch während seines Gewahrsams bei der Polizeiinspektion Fürth beleidigte er anwesende Polizeibeamte.

Michael Konrad

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell