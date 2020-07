Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (972) Motorradfahrer bei Scheinfeld schwer verletzt

Neustadt a. d. Aisch (ots)

Am Freitagabend (17.07.2020) ereignete sich im Bereich des Scheinfelder Ortsteils Grappertshofen (Lkrs. Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 31-jährige Motorradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen.

Der 31-Jährige war um kurz nach 17:00 Uhr mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße 2421 in Richtung Scheinfeld unterwegs. Als ein 82-jähriger Autofahrer mit seinem BMW X3 von Grappertshofen kommend in die Staatsstraße einfuhr, kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer erlitt hierbei Verletzungen, die als lebensgefährlich eingestuft wurden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Sowohl an dem BMW als auch an dem Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Gesamtsumme des Schadens wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Beamte der Polizeiinspektion Neustadt a. d. Aisch führten die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden ein Gutachter hinzugezogen und die beiden Unfallfahrzeuge sichergestellt.

