Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl eines Blitzleitkegels

Eystrup (ots)

(DEL) In der Nacht zum 18.10.2020 kam es in der Mühlenstraße in Eystrup zum Diebstahl eines sogenannten Blitzleitkegels. Auf dem rot-silbernen Kegel befand sich eine auffällige Warnleuchte mit Gelblicht. Der Kegel war auf dem Gehweg gegenüber der Eystruper Mühle, im Bereich einer Baustelle, aufgestellt. Der Kegel wiegt etwa 10 kg und ist 110 cm hoch. Der Eigentümer setzt für die Wiederbeschaffung des Kegels und die Ermittlung des Täters eine Privatbelohnung von 300 Euro aus. Wer kann Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib des Blitzleitkegels geben. Hinweise bitte an die Polizei Hoya unter der Rufnummer 04251/934640.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell