Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Balkonbrand

Freiburg (ots)

Zu einem Balkonbrand kam es am Samstagmittag, 08.08.2020, gegen 14:30 Uhr, in Küssaberg-Kadelburg. Aus bislang unbekannter Ursache standen auf dem Balkon ein Grill, Gartenmöbel und diverse kleinere Plastikgegenstände in Flammen. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Bewohnern des Hauses gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Möglicherweise muss eine Fensterfront ersetzt werden.

