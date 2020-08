Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Jugendlicher von Pkw erfasst - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein Jugendlicher ist am Freitagabend, 07.08.2020, in WT-Tiengen von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der 16-jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Zum Unglück war es gegen 20:30 Uhr an der Kreuzung Klettgau-/Hecker-/Berliner Straße gekommen. Eine 26 Jahre alte Seat-Fahrerin hatte den Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Waldshut passiert, als sie mit dem über die Straße rennenden Fußgänger zusammenstieß. Dieser erlitt dadurch sehr schwere Verletzungen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Pkw wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden liegt bei rund 4000 Euro.

