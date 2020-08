Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rollerfahrer kommt auf Ölspur zu Fall - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Montagmorgen, 10.08.2020, zwischen Lörrach und Brombach auf einer Ölspur gestürzt und hat sich dabei leicht am Knie verletzt. Gegen 07:35 Uhr war der 67-jährige mit seinem Suzuki-Roller im Kreisverkehr der Lörracher Straße zu Fall gekommen, unmittelbar nachdem er eingefahren war. Auf einer frischen Ölspur war er ins Rutschen geraten. Am Roller wurde ein Sachschaden von rund 500 Euro verursacht. Die Feuerwehr säuberte die Fahrbahn. Bereits in der Nacht war eine große Ölspur im dortigen Bereich bis nach Schopfheim abgestreut worden. Ein Zusammenhang erscheint aber unwahrscheinlich. Die Verkehrspolizei in Weil am Rhein bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07621 9800-0).

