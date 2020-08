Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feueralarm in Hotel - durch Rauch vom Grill verursacht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 09.08.2020, gegen 16:50 Uhr, hat ein Feueralarm in einem Hotel in Lörrach zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Davor waren aber schon bei der Polizei Beschwerden über eine laute Personengruppe auf einem Balkon eingegangen. Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, löste gerade der Alarm der Brandmeldeanlage aus. Durch eine offene Balkontüre war offenbar der Rauch eines Grills in ein Zimmer gezogen und hatte diese aktiviert. Die Feuerwehren aus Haagen und Hauingen rückten deshalb aus. Die weitere Inbetriebnahme des Grills wurde untersagt.

