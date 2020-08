Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruchsversuch bei Juwelier und Pfandleihhaus - Glasscheibe hält stand

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag, 08.08.2020, haben Unbekannte versucht, die Scheibe zu einem Juweliergeschäft und Pfandleihhaus in Lörrach einzuschlagen. Dies scheiterte jedoch, die Scheibe hielt stand. Mehrere Male hatten dies die unbekannten Täter mit einem stumpfen Gegenstand versucht. Als mögliches Tatwerkzeug kommt beispielsweise ein Hammer oder auch ein Stein in Betracht. Der Schaden an der Scheibe liegt bei mehreren tausend Euro. Wer Verdächtiges in der Tumringer Straße in der Nacht zum Samstag beobachtet hat, soll dies beim Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) melden.

