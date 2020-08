Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Auslieferauto vor Pizzeria gestohlen

Freiburg (ots)

Den Diebstahl eines Lieferfahrzeuges wurde der Polizei am Samstagabend, 08.08.2020, von einer Pizzeria an der Bundesstraße gemeldet. Das Lieferfahrzeug, ein VW Lupo, stand vor dem Restaurant, der Schlüssel steckte. Gegen 18:00 Uhr wurde dessen Fehlen bemerkt. Nachdem ein zunächst vermuteter "Kollegenscherz" ausgeschlossen werden konnte, machte sich die verständigte Polizei auf die Suche und konnte das Auto an einer Tankstelle feststellen. Die Folie mit dem Firmennamen war schon abgekratzt. Eine 31-jährige tatverdächtige Frau befand sich im Verkaufsraum und wurde vorläufig festgenommen. Während den Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 31-jährige zuvor beim Rewe Markt ein dunkelgraues Damenrad gestohlen haben soll. Die Polizei sucht die Besitzerin. Das Damenrad hat einen auffälligen braunen Sattel und einen weißen Korb am Lenker. Der oder die Besitzerin des Fahrrades werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) in Verbindung zu setzen.

