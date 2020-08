Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Brand in Filteranlage

Freiburg (ots)

In einem Betrieb in Istein kam es in der Nacht zum Montag, 10.08.2020, zu einem Brand in der Filteranlage. Deshalb waren gegen 00:45 Uhr Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Da es sich um eine geschlossene Anlage handelt, war ein Eingreifen nicht möglich. Das Feuer wurde kontrolliert, bis es von selbst erlosch. Es muss von einer technischen Ursache ausgegangen werden.

