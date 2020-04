Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Frau nach Unfall im Krankenhaus verstorben

Meppen (ots)

Wie bereits berichtet ist es am Freitagnachmittag auf der Dalumer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 75-jährige Frau hatte dort gegen 17.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße überquert. Dabei hatte sie einen von links kommenden BMW übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen am Samstag im Ludmillenstift in Meppen.

